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16:59, 1 декабря 2023Спорт

Футболиста наказали за шлепки по ягодицам сотрудницы стадиона

Футболиста Гутьерреса отстранили за шлепки по ягодицам сотрудницы стадиона

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Футболиста «Депортиво Кали» Теофило Гутьерреса наказали за неподобающее поведение во время матча чемпионата Колумбии против «Депортес Толима». Об этом сообщает Infobae.

Инцидент произошел 25 ноября. Гутьеррес шлепнул по ягодицам сотрудницу стадиона, когда направлялся в раздевалку в перерыве матча. Возвращаясь на поле, он повторил действие. Отмечается, что свидетелями произошедшего стали представители СМИ.

Дисциплинарный комитет колумбийской лиги принял решение дисквалифицировать игрока на четыре матча. Помимо отстранения, ему назначили штраф в размере 250 долларов. Действия Гутьерреса сочли предосудительными и противоречащими принципам спорта.

38-летний футболист выступает за «Депортиво Кали» с 2021 года. В текущем сезоне он провел за команду 17 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 4 передачи.

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      Андрей Стрельцов
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