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19:42, 1 декабря 2023Спорт

Главный тренер «Динамо» высказался о заинтересованности в Кокорине

Главный тренер «Динамо» Личка заявил об отсутствии интереса к Кокорину

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о возможном трансфере форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина в столичный клуб. Об этом сообщает Sport24.

По словам специалиста, у него отсутствует заинтересованность в этом игроке. «У меня сейчас достаточно хороших футболистов: Бителло, Карраскаль, Нгамале, Тюкавин. Для Кокорина сейчас просто нет места в "Динамо"», — заявил Личка.

Ранее 1 декабря главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский оценил форму Кокорина. По словам специалиста, игрок не набрал в полной мере оптимальные кондиции.

Кокорин выступал за «Динамо» с 2008 по 2015 год. Вместе с командой он стал бронзовым призером чемпионата России.

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      Алексей Гусев
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