Тренер «Ариса» оценил форму Кокорина

Тренер «Ариса» Шпилевский заявил, что Кокорин не набрал форму в полной мере

Главный тренер кипрского футбольного клуба «Арис» Алексей Шпилевский оценил форму российского форварда команды Александра Кокорина. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам специалиста, игрок не набрал в полной мере оптимальные кондиции. «Это пока еще не тот Саша, которого мы все хотим видеть, но он прибавляет, старается. Надеюсь, в скором времени мы увидим его в наилучшей форме», — заявил Шпилевский.

5 сентября стало известно, что «Арис» вновь взял Кокорина в аренду у «Фиорентины». Контракт футболиста рассчитан до конца сезона-2023/2024 с опцией продления еще на один год.

В нынешнем сезоне Кокорин провел восемь матчей за «Арис» во всех турнирах. Форвард забил два мяча и сделал одну результативную передачу.