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15:17, 1 декабря 2023Силовые структуры

Имеющего доступ к гостайне бывшего военного осудили за выезд из России

В Краснодарском крае суд оштрафовал бывшего военного за выезд из России

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС

В Краснодарском крае суд оштрафовал бывшего военного, имеющего доступ к государственной тайне, на 200 тысяч рублей за выезд из России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов края.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 283.2 УК РФ («Нарушение требований по защите государственной тайны»).

После увольнения военный мог начать выезжать в другие страны только с 2027 года. Он был ознакомлен с этой информацией. Тем не менее в ноябре 2022 года мужчина поехал в Абхазию и нарушил закон.

Ранее в Краснодаре суд оштрафовал на 100 тысяч рублей бывшего оперативника за разглашение государственной тайны.

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