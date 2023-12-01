Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:47, 1 декабря 2023Среда обитания

Ипотека в США продолжила дешеветь

Bloomberg: ставки по ипотеке в США снижаются пятую неделю подряд

Фото: Mike Segar / Reuters

Ставки по ипотеке в США снижаются пятую неделю подряд. О том, кредиты на жилье в Штатах продолжают дешеветь, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование ипотечной корпорации Freddie Mac.

По итогам последней недели ноября средняя ставка по 30-летним кредитам составила 7,22 процента годовых. Неделей ранее показатель достиг 7,29 процента, 16 ноября — 7,44 процента, а 9 ноября — 7,50 процента против 7,76 процента 2 ноября. При этом в конце ноября 2022 года ставка составляла 6,49 процента.

Ставка по 15-летним кредитам также снизилась за последнюю неделю, но выросла за год. В настоящий момент такая ипотека предоставляется в среднем под 6,56 процента против 6,67 процента неделей ранее и 5,76 процента год назад. В Freddie Mac отметили, что текущая ситуация является обнадеживающей для потенциальных покупателей жилья.

Ранее сообщалось, что интерес американцев к новому жилью заметно упал. В конце августа — начале сентября суммарное количество заявок на покупку такой недвижимости сократилось до 28-летнего минимума.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу раскрыл потери ВСУ за полгода контрнаступления. Что он рассказал о стратегии России?

      Раскрыты причины освобождения второклассницы ее похитителями

      Власти Латвии раскритиковали методы проверки учителей на знание языка

      Названо эффективное статическое упражнение для мышц ног

      Артемий Лебедев развеял популярный миф о жизни в России

      Обвиняемых в подрыве автомобиля главы Михайловки арестовали

      Трамп призвал полицию предстать перед судом за избиения протестующих в 2021 году

      В Верховной Раде предупредили украинцев о наступлении трудной зимы

      Россиянам напомнили о последствиях незаконной перепланировки

      Посланные Маском рекламодатели массово собрались уйти из X

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости