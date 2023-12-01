Ипотека в США продолжила дешеветь

Bloomberg: ставки по ипотеке в США снижаются пятую неделю подряд

Ставки по ипотеке в США снижаются пятую неделю подряд. О том, кредиты на жилье в Штатах продолжают дешеветь, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование ипотечной корпорации Freddie Mac.

По итогам последней недели ноября средняя ставка по 30-летним кредитам составила 7,22 процента годовых. Неделей ранее показатель достиг 7,29 процента, 16 ноября — 7,44 процента, а 9 ноября — 7,50 процента против 7,76 процента 2 ноября. При этом в конце ноября 2022 года ставка составляла 6,49 процента.

Ставка по 15-летним кредитам также снизилась за последнюю неделю, но выросла за год. В настоящий момент такая ипотека предоставляется в среднем под 6,56 процента против 6,67 процента неделей ранее и 5,76 процента год назад. В Freddie Mac отметили, что текущая ситуация является обнадеживающей для потенциальных покупателей жилья.

Ранее сообщалось, что интерес американцев к новому жилью заметно упал. В конце августа — начале сентября суммарное количество заявок на покупку такой недвижимости сократилось до 28-летнего минимума.