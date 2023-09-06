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15:34, 6 сентября 2023Среда обитания

Интерес американцев к новому жилью заметно упал

MBA: число заявок на покупку жилья в США упало до 28-летнего минимума

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В конце августа — начале сентября суммарное количество заявок на покупку нового жилья в США заметно упало. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Индекс покупок MBA высчитывается на еженедельной основе с 1990 года и охватывает около 75 процентов активности на ипотечном рынке США. В опросе традиционно принимают участие ипотечные банкиры, а также представители финансовых и благотворительных организаций.

По итогам семи дней, завершившихся 4 сентября, его значение сократилось на 2,1 процента, до 141,9, — самого низкого показателя с апреля 1995 года. Общий показатель спроса на ипотеку упал еще в большей степени — на 2,9 процента, почти до 27-летнего минимума.

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Эксперты объяснили подобную динамику сохраняющимися на американском рынке недвижимости высокими процентами по займам. К началу сентября размер средней ставки по 30-летней фиксированной ипотеке в США снизился на 10 базисных пунктов, до 7,21 процента, однако остался вблизи самого высокого уровня за последние десятилетия. Тенденция охлаждения интереса американцев к ипотеке будет продолжаться в обозримом будущем на фоне курса Федеральной резервной системы (ФРС) на ужесточение денежно-кредитной политики, пришли к выводу аналитики.

В начале апреля The Wall Street Journal со ссылкой на данные компания CoStar Group сообщил о рекордном за последние 14 лет спаде продаж американских многоквартирных домов, сдаваемых в аренду. За первый квартал 2023 года инвесторы приобрели подобные объекты на общую сумму 14 миллиардов долларов, что оказалось на 74 процента меньше в сравнении с тем же периодом 2022-го. Отрицательная динамика стала рекордной с 2009 года, когда продажи рухнули на 77 процентов.

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    Анатолий Акулов
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