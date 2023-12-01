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14:50, 1 декабря 2023Бывший СССР

На Украине заявили об угрожающих ВСУ перебоях с поставками топлива

Bild: ВСУ угрожают перебои с топливом из-за протестов польских дальнобойщиков
СюжетПротесты на Украине

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Из-за заблокировавших границу польских дальнобойщиков Вооруженным силам Украины (ВСУ) угрожают перебои с поставками топлива. Об этом сообщил немецкий таблоид Bild со ссылкой на представителей украинского МИД.

По словам сотрудников дипведомства, протесты перевозчиков перекрыли поступление на Украину почти всех групп товаров, включая топливо, которое «жизненно необходимо» для украинской армии. Кроме того, в МИД Украины подчеркнули, что страна готова перейти к диалогу для решения ситуации с блокадой переходных пунктов.

«В то же время важно подчеркнуть, что прекращение действия соглашения о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС для нас не является предметом обсуждения», — заявили представители ведомства.

Польские перевозчики объявили протест из-за соглашения о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС. В соответствии с договором была отменена необходимость получать разрешения на въезд в Евросоюз для дальнобойщиков из Украины. Первые акции протеста состоялись на польско-украинской границе в начале ноября 2023 года.

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      Александр Курбатов
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