Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Куньлунь Ред Стар
5:3
Завершен
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
3:2
Завершен
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ливерпуль
3:0
2-й тайм
live
ЛАСК
Лига Европы|Группа E. 5-й тур
Марсель
3:3
2-й тайм
live
Аякс
Лига Европы|Группа B. 5-й тур
Вильярреал
3:2
2-й тайм
live
Панатинаикос
Лига Европы|Группа F. 5-й тур
Хеккен
0:2
2-й тайм
live
Байер
Лига Европы|Группа H. 5-й тур
00:24, 1 декабря 2023Спорт

Клуб НХЛ оценил слухи о сексуальной связи игрока с мамой одноклубника

В «Чикаго» заявили, что отстранение Перри не связано со связью с матерью Бедарда

Фото: Kamil Krzaczynski / USA TODAY Sports / Reuters

Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхокс» оценило слухи о том, что нападающий команды Кори Перри был отстранен из-за сексуального скандала. Информация доступна на YouTube-канале клуба.

Генеральный менеджер «Чикаго» Кайл Дэвидсон заявил, что инцидент не связан с игроками команды или членами их семей. «Любую информацию, утверждающую обратное, можно считать фальшивой и, если честно, мерзкой», — посчитал он.

29 ноября Canucks Daily сообщил, что причиной отстранения стал роман 38-летнего Перри с матерью одноклубника — первого номера драфта НХЛ, 18-летнего Коннора Бедарда. Отмечается, что связь между форвардом и женщиной могла произойти, когда родители хоккеистов ездили с командой на матчи регулярного чемпионата НХЛ.

Перри не принял участия в двух предыдущих матчах «Чикаго» подряд — против «Коламбуса» (7:3) и «Торонто» (4:3 ОТ). Он выступает за команду с 2023 года. В составе «Анахайм Дакс» хоккеист стал обладателем Кубка Стэнли в 2007 году.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Названы три главных изменения в жизни россиян в декабре. Что ждет автомобилистов, туристов и пользователей соцсетей?

      Гендиректор Большого театра объявил об уходе с поста

      Россиянам напомнили о последнем дне для оплаты налогов

      Клуб НХЛ оценил слухи о сексуальной связи игрока с мамой одноклубника

      Американский сенатор оценил возможность Украины вернуть Крым

      Правительство забрало у иностранных компаний управление аэропортом Пулково

      Россиянам назвали порядок выплат пенсий в декабре

      В России впервые начал действовать запрет на летние шины зимой

      Американскую звезду порно и рестлинга посадили в тюрьму на 17 лет. За что ей вынесли такой суровый приговор?

      В украинской области ввели тотальную проверку документов у граждан

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости