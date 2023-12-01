Клуб НХЛ оценил слухи о сексуальной связи игрока с мамой одноклубника

В «Чикаго» заявили, что отстранение Перри не связано со связью с матерью Бедарда

Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхокс» оценило слухи о том, что нападающий команды Кори Перри был отстранен из-за сексуального скандала. Информация доступна на YouTube-канале клуба.

Генеральный менеджер «Чикаго» Кайл Дэвидсон заявил, что инцидент не связан с игроками команды или членами их семей. «Любую информацию, утверждающую обратное, можно считать фальшивой и, если честно, мерзкой», — посчитал он.

29 ноября Canucks Daily сообщил, что причиной отстранения стал роман 38-летнего Перри с матерью одноклубника — первого номера драфта НХЛ, 18-летнего Коннора Бедарда. Отмечается, что связь между форвардом и женщиной могла произойти, когда родители хоккеистов ездили с командой на матчи регулярного чемпионата НХЛ.

Перри не принял участия в двух предыдущих матчах «Чикаго» подряд — против «Коламбуса» (7:3) и «Торонто» (4:3 ОТ). Он выступает за команду с 2023 года. В составе «Анахайм Дакс» хоккеист стал обладателем Кубка Стэнли в 2007 году.