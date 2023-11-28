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13:56, 28 ноября 2023Спорт

Клуб НХЛ отстранил игрока за сексуальную связь с мамой одноклубника

Клуб НХЛ «Чикаго» отстранил хоккеиста Кори Перри за связь с мамой Бедарда

Фото: Kamil Krzaczynski / USA TODAY Sports / Reuters

Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхокс» отстранило нападающего команды Кори Перри из-за сексуального скандала. Об этом сообщает Canucks Daily.

По информации источника, причиной стал роман 38-летнего спортсмена с матерью одноклубника — первого номера драфта НХЛ, 18-летнего Коннора Бедарда. Отмечается, что связь между Перри и женщиной могла произойти, когда родители хоккеистов ездили с командой на матчи регулярного чемпионата НХЛ.

Перри не принял участия в двух предыдущих матчах «Чикаго» подряд — против «Коламбуса» (7:3) и «Торонто» (4:3 ОТ). Он выступает за команду с 2023 года. В составе «Анахайм Дакс» хоккеист стал обладателем Кубка Стэнли в 2007 году.

Летом 2022 года стало известно, что футболист Жерар Пике, на тот момент выступавший за «Барселону», тайно встречался с матерью 17-летнего полузащитника Гави. Якобы из-за этого он расстался с певицей Шакирой. Позднее эту информацию опровергли.

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      Анастасия Борисова
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