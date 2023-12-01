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14:20, 1 декабря 2023Ценности

Модная в начале 2010-х годов зимняя обувь вновь стала трендом

Стилистка Анастасия Хохлова: угги вновь стали модной зимней обувью

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Стилистка Анастасия Хохлова заявила, что модная в начале 2010-х годов зимняя обувь вновь стала главным трендом. Ее комментарий публикуют «Известия».

Речь идет об уггах — их укороченный вариант на массивной платформе оказался особенно актуальным в текущем сезоне. Так, эксперт посоветовала выбирать обувь различных оттенков, в том числе бежевого, черного, серого и оливкового. По ее словам, угги можно сочетать с теплыми легинсами, высокими гольфами, широкими брюками или джинсами.

«Добавьте объемный пуховик — и ультрамодный повседневный образ готов», — заключила собеседница издания.

В ноябре стилистка Лена Червова назвала россиянкам модную замену пуховикам. В первую очередь достойной заменой куртке станут шубы из искусственного и натурального меха. Помимо этого, стилистка также обратила внимание на особенно популярные в текущем сезоне дубленки.

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      Алина Гостева
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