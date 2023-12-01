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09:00, 1 декабря 2023Среда обитания

Москвичам назвали сроки окончания сильнейшей магнитной бури

Тишковец: экстремально сильная магнитная буря в Москве завершится в 15 часов
СюжетМагнитные бури:

Фото: NASA / Reuters

Сильнейшая магнитная буря в Москве продлится до 15 часов пятницы, 1 декабря. Сроки ее окончания назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с агентством РИА Новости.

По словам синоптика, геомагнитные возмущения в столице завершатся лишь после обеда. Специалист призвал граждан быть осторожными.

Ранее в ноябре москвичам рассказали о том, что в случае ясной погоды они смогут увидеть в небе редкое полярное сияние. Сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина сообщила, что природное явление можно будет увидеть благодаря магнитной буре, которая может стать одной из сильнейших в 2023 году. Мощность данной бури, согласно оценкам ученых, может достигать уровня G3 (сильная) и на непродолжительное время — G4 (очень сильная).

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      Полина Кислицына
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