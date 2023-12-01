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15:03, 1 декабря 2023Среда обитания

Москвичам предрекли аномально теплую зиму

Январь и февраль в 2024 году в Москве окажутся на 2–3,5 градуса теплее нормы

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Январь и февраль 2024 года в Центральной России окажется на 2–3,5 градуса теплее нормы. Об этом москвичей предупредил центр погоды «Фобос».

При этом декабрь в Центральной России окажется на 1–1,5 градуса холоднее нормы. Количество снега будет на 20 процентов больше по сравнению с многолетними значениями. В норме температура в этом месяце должна составлять минус 8,6 градуса ночью, минус 3,5 градуса днем. Норма осадков — 56 миллиметров, напомнили синоптики. Самое большое отклонение от нормы в декабре ожидается на западе и северо-западе России (2,5–3 градуса).

Температура в январе окажется на два–три градуса выше нормы, осадков будет на десять процентов больше, чем должно быть в норме, предрекли синоптики. Средние значения температуры для этого месяца — минус 12,3 градуса ночью, минус 6,5 градуса днем, осадков должно быть 42 миллиметра.

В феврале будет на 3–3,5 теплее нормы, осадков выпадет на 30 процентов больше положенного. В норме температура ночью в этом месяце составляет минус 11,1 градуса ночью, минус 4,2 градуса днем. Норма осадков для этого месяца — 36 миллиметров.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в ближайшее воскресенье, 3 декабря, в Москве из-за сильных осадков появятся рекордно высокие за 71 год сугробы. Во второй половине дня ожидается 11-16 миллиметров, или 30 процентов от месячной нормы осадков.

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      Мария Черкасова
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