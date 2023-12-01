На вымогавшего деньги у школьников российского подростка возбудили дело

В Дагестане вымогавший у малолетних детей деньги подросток стал фигурантом дела

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Хасавюрта, подозреваемого в вымогательстве денег у малолетних. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета по Республике Дагестан.

Подростка обвиняют по пункту «в» части 2 статьи 163 («Вымогательство с применением насилия») УК РФ.

По версии следствия, 28 ноября в одном из образовательных учреждений Хасавюрта подросток вымогал у малолетнего школьника три тысячи рублей под надуманным предлогом, используя насилие. Его задержали.

Ранее следователи заявили, что проводят проверку после получения информации о вымогательстве денег подростком. Сведения об этом были размещены в социальных медиа.