Найден самый дорогой дом Подмосковья

Самый дорогой новый дом в Подмосковье стоит два миллиарда рублей

Самый дорогой частный дом в Подмосковье, построенный после 2022 года и доступный для покупки, стоит два миллиарда рублей. Такой объект нашли эксперты коттеджного поселка «Британика», их исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Указанная сумма позволит приобрести дом со статусом индивидуального жилищного строительства (ИЖС) площадью 1,7 тысячи квадратных метров. К дому также прилагается земельный участок площадью 44 сотки.

Всего по состоянию на ноябрь 2023 года в Московской области продается 4,4 тысячи новых домов, которые имеют статус ИЖС. Отмечается, что за последние три месяца предложение таких объектов выросло на 18,4 процента.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покидать города, выбирая для постоянного проживания коттеджи. Спрос на такую недвижимость растет, несмотря на повышение цен. Так, в Московской области за неполный 2023 год количество проданных загородных домов выросло на треть.