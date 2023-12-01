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05:10, 1 декабря 2023Забота о себе

Названы самые распространенные тайные эротические фантазии мужчин и женщин

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom

Секс втроем, а также практики доминирования и подчинения являются самыми частыми эротическими фантазиями мужчин и женщин, считает сексопатолог Ванесса Марин. Ее мнение, а также слова других специалистов цитирует HuffPost.

Марин объяснила, что многие считают секс втроем привлекательным, поскольку от него ожидают ощущения волнения и новизны. Фантазии об играх с доминированием и подчинением, продолжила она, имеют другую основу: они связаны с тайным желанием контролировать ситуацию или, напротив, полностью довериться другому.

Сексопатолог Грейси Лэндс добавила, что распространенной фантазией, в которой немногие готовы признаться, является фетиш с ногами, или футфетиш. По ее словам, одним нравятся ласки стоп, другие получают удовольствие, разглядывая ноги в красивой обуви. «Обычно этот фетиш появляется у мужчин в юном возрасте и усиливается, если его тщательно скрывают», — отметила Лэндс.

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Сексопатолог Кимберли Резник Андерсон добавила, что большинство мужчин мечтает о партнерше, которая испытает множественный оргазм. Андерсон объяснила, что привлекательность подобных фантазий связана с тем, что мужчины чаще женщин слышат отказы в ответ на предложение заняться сексом. Именно поэтому бурная положительная реакция партнерши вызывает у них возбуждение.

Ранее россияне назвали требования к идеальному партнеру. Большинство женщин считает важным чистоплотность и приятный запах при выборе потенциального партнера. Мужчины же обращают внимание на телосложение и вес.

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      Екатерина Улитина
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