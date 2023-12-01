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08:58, 1 декабря 2023Россия

Названы три главных страха россиян в преддверии 2024 года

Россияне сообщили, что перед 2024 годом больше всего боятся болезней и роста цен

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

В преддверии Нового года россияне признались, что сильнее всего боятся болезней, роста цен и за детей. Эти три главных страха стали известны из опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ и страховым домом ВСК. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

По данным опросов, какие-либо страхи перед наступающим 2024 годом имеет подавляющее большинство участников исследования — 93 процента. Однако в большинстве россияне считают, что негативные события обойдут их стороной — такого мнения придерживаются 70 процентов опрошенных, а еще почти четверть — 24 процента — считают, что хорошего и плохого в новом году будет поровну.

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Главным страхом с небольшим отрывом от остальных оказалась боязнь тяжелой болезни. Такими переживаниями поделились 30 процентов опрошенных, причем чаще всего этот страх испытывают женщины и одинокие люди.

На втором и третьем местах — опасения из-за роста цен и инфляции (27%) и страх за детей (26%). При этом самым редким страхом россиян оказалась боязнь автокатастрофы.

Исследователи отмечают, что по сравнению с аналогичным исследованием прошлого года опасения остались теми же, но изменились приоритеты граждан России — в преддверии 2023 года первое место занимал страх перед инфляцией.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2023 года россияне больше всего боялись беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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      Марк Леонов
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