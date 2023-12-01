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07:51, 1 декабря 2023Россия

Пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону потушили

На вещевом рынке в Ростове-на-Дону потушили пожар площадью в 4 тысячи кв. м
СюжетПожары в России

Кадр: ГУ МЧС России по Ростовской области

Пожарные ликвидировали возгорание на крупнейшем вещевом рынке Ростова-на-Дону «Темерник». Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

Площадь пожара достигала четырех тысяч квадратных метров. Ему присвоили третий ранг сложности.

С огнем боролись 113 человек и 33 единицы техники. Пострадавших в результате пожара нет.

Тушение осложнялось тем, что пытавшиеся спасти товар торговцы мешали работе спасателей. В результате было принято решение выдвинуть на место ЧП сотрудников Росгвардии и ДПС, которые оцепили территорию.

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      Марина Совина
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