Раскрыты опасные последствия использования уходовых средств для волос
Эксперты Американского химического общества раскрыли опасные последствия использования уходовых средств для волос. На исследование обратили внимание журналисты издания New York Post.
Выяснилось, что из-за нагревания стайлеров, плойек или утюжков для волос наносится вред здоровью. Кроме того, как утверждают ученые, пагубное воздействие оказывается на окружающую среду из-за кремов, спреев и масел для волос.
Авторы проведенного анализа предупредили, что упомянутые продукты спровоцировали проблемы с печенью, легкими и нервной системой у лабораторных животных.
Пользователи сети негативно отреагировали на опубликованный материал. «Скоро люди должны будут брить головы и есть выращенные в лаборатории овощи, сделанные из насекомых, которые нельзя приготовить на газовой плите», «Уход за волосами должен быть вне закона!», «Берегитесь, дамы, правительство придет за вашими щипцами для завивки, шампунем и кондиционерами», — написали они.
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