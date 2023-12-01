Раскрыты опасные последствия использования уходовых средств для волос

NYP: масла для волос могут спровоцировать проблемы с печенью

Эксперты Американского химического общества раскрыли опасные последствия использования уходовых средств для волос. На исследование обратили внимание журналисты издания New York Post.

Выяснилось, что из-за нагревания стайлеров, плойек или утюжков для волос наносится вред здоровью. Кроме того, как утверждают ученые, пагубное воздействие оказывается на окружающую среду из-за кремов, спреев и масел для волос.

Авторы проведенного анализа предупредили, что упомянутые продукты спровоцировали проблемы с печенью, легкими и нервной системой у лабораторных животных.

Пользователи сети негативно отреагировали на опубликованный материал. «Скоро люди должны будут брить головы и есть выращенные в лаборатории овощи, сделанные из насекомых, которые нельзя приготовить на газовой плите», «Уход за волосами должен быть вне закона!», «Берегитесь, дамы, правительство придет за вашими щипцами для завивки, шампунем и кондиционерами», — написали они.

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