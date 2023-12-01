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16:58, 1 декабря 2023Силовые структуры

Расправившуюся с новорожденным россиянку приговорили к колонии

В Москве суд приговорил женщину к 3 годам колонии за убийство новорожденного

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил 25-летнюю девушку к трем годам колонии общего режима за расправу над своим новорожденным ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной межрегиональной транспортной прокуратуре.

Россиянку признали виновной по статье 106 УК РФ.

По версии следствия, девушка родила ребенка в вагоне электрички, следовавшей по Московскому центральному кольцу (МЦК). После этого она сразу же ударила новорожденного ножом 44 раза.

Тело новорожденного мальчика в мусорном баке поезда «Ласточка» обнаружили 24 апреля.

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      Варвара Митина
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