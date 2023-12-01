Расправившуюся с новорожденным россиянку приговорили к колонии

В Москве суд приговорил женщину к 3 годам колонии за убийство новорожденного

В Москве суд приговорил 25-летнюю девушку к трем годам колонии общего режима за расправу над своим новорожденным ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной межрегиональной транспортной прокуратуре.

Россиянку признали виновной по статье 106 УК РФ.

По версии следствия, девушка родила ребенка в вагоне электрички, следовавшей по Московскому центральному кольцу (МЦК). После этого она сразу же ударила новорожденного ножом 44 раза.

Тело новорожденного мальчика в мусорном баке поезда «Ласточка» обнаружили 24 апреля.