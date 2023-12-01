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16:46, 1 декабря 2023Экономика

Решение ОПЕК+ сочли «горько-сладкой» победой главного нефтеконкурента России

Rystad: сокращение добычи ОПЕК+ стало «горько-сладкой» победой Саудовской Аравии

Фото: Makarov Ilya / Shutterstock / Fotodom

Решение стран — участниц ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти в начале 2024 года стало «горько-сладкой» победой Саудовской Аравии, являющейся главным конкурентом России на глобальном сырьевом рынке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков компании Rystad Energy.

Добровольный характер подобного решения, а также отсутствие какого-либо опубликованного документа, в котором указывалась бы квота для каждой страны — участницы альянса, вызвали определенные сомнения экспертов касательно эффективности решения организации о дополнительном снижении объемов нефтедобычи. На этом фоне аналитики допустили, что в среднесрочной перспективе договариваться о новых сокращениях добычи сырья в ОПЕК+ станет гораздо сложнее.

В то же время неудачные попытки Саудовской Аравии добиться резкого сокращения добычи на уровне всех государств картеля, по мнению экспертов, «не сулят ничего хорошего для единства группы и ее способности оказывать влияние (на баланс спроса и предложения — прим. "Ленты.ру") на глобальном уровне». «Итог встречи — горько-сладкая победа Саудовской Аравии», — пришел к выводу старший вице-президент по исследованиям нефтяного рынка в Rystad Energy Хорхе Леон.

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Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило о решении участников ОПЕК+ суммарно сократить объемы добычи нефти почти на 2 миллиона баррелей в сутки в начале 2024 года. Утверждалось, что крупнейшие производители сырья — Саудовская Аравия и Россия — обязались сократить добычу на 1 миллион и 500 тысяч баррелей в сутки соответственно. Эта мера должна будет вступить в силу в начале 2024 года.

При этом установленная квота вызвала несогласие у представителей делегации Анголы, которые по итогам заседания ОПЕК+ заявили, что африканская страна нарастит нефтедобычу до 1,18 миллиона баррелей в сутки вместо рекомендуемой нормы в 1,1 миллиона.

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      Анатолий Акулов
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