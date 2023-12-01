В Норвегии призвали расследовать военные преступления Израиля и Палестины

Норвежский депутат призвал расследовать военные преступления Израиля и Палестины

Член парламента Норвегии Андреас Сьялг Уннеланд спросил у правительства страны, что оно делает для помощи Международному уголовному суду (МУС) в расследовании военных преступлений Израиля и Палестины и привлечении конфликтующих государств к ответственности. «Лента.ру» изучила текст стенограммы заседания норвежского парламента, в ходе которого прозвучал этот вопрос.

«Привлечение к ответственности субъектов, нарушающих международное право, важно для обеспечения основанного на правилах мирового порядка. Норвегия взяла на себя активную роль в работе с украинцами, которые приезжают в Норвегию, и предоставила персонал Kripos (Национальная служба уголовных расследований полиции Норвегии — прим. «Ленты.ру») в распоряжение Международного уголовного суда (МУС)», — заявил депутат.

Что делает правительство, чтобы МУС мог расследовать, идентифицировать и привлечь к ответственности стороны конфликта между Палестиной и Израилем за их военные преступления? Андреас Сьялг Уннеланд член парламента Норвегии

Из протокола заседания следует, что на вопрос парламентария ответ дала министр международного развития Норвегии Анне Беате Твиннерейм.

«Не исключено, что могли быть совершены военные преступления. Необходимо уважать международное право, о чем Норвегия очень четко заявляет на различных аренах и уровнях. В этом контексте мы также очень серьезно относимся к международным преступлениям, включая, конечно, военные преступления, и позиция правительства заключается в том, что они всегда должны расследоваться. Кроме того, мы должны принять меры, чтобы компетентный орган прокуратуры мог передать дело в ответственный суд», — сказала она.

7 октября стало известно, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. Позднее Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.