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00:10, 1 декабря 2023Экономика

Россиянам назвали порядок выплат пенсий в декабре

В декабре россиянам выплатят пенсии сразу за два месяца

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

В декабре 2023 года из-за новогодних праздников россиянам выплатят пенсии сразу за декабрь и январь 2024 года, сообщает 78.ru.

Это объясняется тем, что время январских выплат приходится на первую, нерабочую, неделю января. Пенсии выплатят в декабре авансом, чтобы избежать задержек. Выплаты за декабрь начислят 1 декабря, за январь — 25 декабря, при этом последние будут проиндексированы на 7,5 процента.

Некоторым категориям россиян также рассказали о пенсионных надбавках. Их получат те, кто уволился с работы и вышел на пенсию меньше трех месяцев назад. Надбавка будет начислена в размере компенсаций, которые полагаются при увольнении — на ее оформление требуется около трех месяцев.

Также надбавки получат россияне, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Им стоит ждать выплат в размере фиксированной надбавки к страховой пенсии — в настоящее время это 7567,33 рубля.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении с 1 января 2024 года фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности. Размер стоимости одного коэффициента вырастет с 129,5 рубля до 133,1 рубля.

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      Мария Черкасова
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