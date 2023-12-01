Россиянка описала отдых в люксовом отеле Турции фразой «номер похож на склепик»

Россиянка отдохнула с мужем в люксовом отеле на турецком курорте Турунч и была разочарована. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

По словам автора публикации по имени Анастасия, за три дня в отеле Perios Beach House Adults Only они с супругом отдали 84 тысячи рублей. Россиянка призналась, что номера не соответствовали фотографиям, размещенным на сайте гостиницы.

«На самом деле номер похож на склепик, стены обмазаны штукатуркой, ничего особенного», — такими словами описала жилье читательница портала.

Она добавила, что в комнате была плохая звукоизоляция. «Мы слышали, как люди разговаривали по видеосвязи, смотрели телевизор и кое-что еще делали», — пояснила гостья отеля.

Анастасия также пожаловалась, что у бассейна, с которого открывался красивый вид на лагуну Турунча, пляж и горы, приходилось занимать места заранее. «И это люксовый отель, где номеров не так много, но все равно, как и в других а-ля "пятерках", нужно бежать с утра, чтобы застолбить место», — возмутилась туристка.

Другим путешественникам автор посоветовала выбирать похожие варианты размещения в более оживленном месте, чтобы чем-то скрашивать пребывание, или просто «не вестись на люкс, который отсутствовал».

Ранее другая россиянка побывала в пятизвездочном отеле Турции и пожаловалась на сырость и плесень в ванной. Кроме того, ее разместили в номере с видом на дорогу и мусорные баки.

