Российский чиновник подал в отставку после массового нападения собак на людей

Глава Читинского района Машуков подал в отставку после массового нападения собак

На фоне массовых нападений собак на людей в Читинском районе Забайкальского края его глава Виктор Машуков подал в отставку. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Чиновник руководил районом два года. За это время в самом большом муниципалитете региона от нападения бродячих собак пострадали 29 человек. Машукова уже осудили за неисполнение обязанностей и оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Покинуть пост глава Читинского района решил после того, как в селе Засопка бездомная собака искусала девятилетнего ребенка, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Машуков заявил, что поводом для отставки послужило возбужденное в связи с этим уголовное дело.

Ранее в городе Усолье-Сибирское Иркутской области стая бродячих псов напала на 71-летнего пенсионера. После этого мужчина попал в больницу.