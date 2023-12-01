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19:41, 1 декабря 2023Силовые структуры

Российского рэпера задержали по делу о мошенничестве

В Екатеринбурге задержали рэпера группы «Восточный округ» Ямыча за мошенничество

Фото: страница Никита Ямыча во «Вконтакте»

В Екатеринбурге задержали 36-летнего рэпера группы «Восточный округ» Никиту Ямыча, сообщает «КП-Екатеринбург».

Рэпер подозревается в преступлении по статье 159.5 («Мошенничество в сфере страхования») УК РФ. По данным источника, вместе с соучастниками он бил автомобили, а после получал компенсации от страховых компаний.

Также сообщается, что во время обысков в квартире исполнителя нашли запрещенные вещества. Мужчину поместили в изолятор, решается вопрос о мере пресечения.

Ранее сообщалось, что в Самаре следователи передали в суд ходатайство об аресте певца Шарлота.

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      Илона Палей
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