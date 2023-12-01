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17:45, 1 декабря 2023Экономика

Стоимость европейских компаний резко выросла

Рыночная капитализация крупнейших европейских компаний выросла на $1,2 трлн

Фото: Russell Boyce / Reuters

Европейские компании начали резко расти в цене, показав наилучшую динамику с начала 2023 года. Такая ситуация связана с оптимизмом по поводу ускорившегося замедления инфляции в США и Евросоюзе, что может означать завершение политики повышения процентных ставок. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты сообщает Bloomberg.

Капитализация европейских компаний, входящих в индекс Stoxx 600, за ноябрь выросла на 1,2 триллиона долларов. Декабрь участники индекса тоже начали с роста. За океаном наблюдается аналогичная тенденция — ноябрьский результат S&P 500 стал одним из самых сильных в этом месяце за последние сто лет.

Поддержать рост может выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в пятницу, 1 декабря. На этой неделе представители ФРС намекали, что уровень процентной ставки сохранится без изменений, однако в оценке возможного снижения они были осторожны. Рынки полагают, что в следующем году ставки могут опуститься на один процентный пункт.

Ранее сообщалось, что ноябрь стал четвертым подряд месяцем, в котором иностранные инвесторы распродают китайские акции. Это первый в истории случай столь продолжительной негативной динамики для КНР. За месяц китайский индекс CSI 300 упал на 2,1 процента, что стало худшим результатом среди основных мировых индексов. Основной причиной такой динамики называют нарастающие проблемы экономики страны и попытку Пекина скрыть информацию о ситуации в Китае.

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      Платон Щукин
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