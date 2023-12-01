Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:55, 1 декабря 2023Из жизни

Трасса в США покрылась шоколадом и карамелью

В американском штате Огайо трассу перекрыли из-за шоколада и карамели на дороге

Кадр: WKYC Channel 3 / YouTube

Участок трассы в США перекрыли из-за перевернувшегося грузовика со сладостями. Об этом пишет UPI.

В четверг, 30 ноября, в штате Огайо перекрыли часть скоростного шоссе после столкновения двух грузовиков. В результате аварии дорога покрылась сотнями коробок с шоколадом и карамелью. Инцидент произошел около шести утра, при этом шоколада оказалось столько, что властям пришлось пустить движение по альтернативному маршруту. Для операции по очистке дорожного полотна на место выехали пожарные. В результате происшествия никто не пострадал.

Материалы по теме:
«Снежный апокалипсис» Россиян замело снегом, но они этому рады
«Снежный апокалипсис»Россиян замело снегом, но они этому рады
4 февраля 2018
Игра на опережение Власти Москвы успешно противостоят погодным явлениям, сохраняя привычное течение жизни в мегаполисе
Игра на опережениеВласти Москвы успешно противостоят погодным явлениям, сохраняя привычное течение жизни в мегаполисе
23 ноября 2020

Ранее сообщалось, что в Канаде пять миллионов пчел выпали из грузовика и устроили хаос. Полиция попросила жильцов окрестных домов и пассажиров проезжающих автомобилей закрывать окна в целях безопасности, а также рекомендовала избегать этого участка дороги тем, кто передвигается пешком.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      В Киеве сообщили о найденной в российском БПЛА сим-карте украинского оператора

      Большинство россиян высказались против запрета абортов

      Телеканал в Санкт-Петербурге оштрафовали за ЛГБТ-пропаганду в клипе Лазарева

      Школьник сделал гримасу из «Один дома» перед Зеленским

      Тренер «Ариса» оценил форму Кокорина

      Допрос задержанного за теракты в Рязанской области диверсанта попал на видео

      Врач призвала с осторожностью употреблять в пищу популярный сезонный фрукт

      Пожарный сорвался с крыши при тушении огня на рынке «Садовод» в Москве

      Поставки компьютеров вырастут из-за искусственного интеллекта

      На Украине договорились с Польшей об открытии КПП для пустых фур

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости