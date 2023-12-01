Созданную по внешности Клаудии Шиффер куклу Barbie высмеяли в сети

Пользователи в сети высмеяли куклу Barbie, которая была создана по образу немецкой супермодели Клаудии Шиффер. Соответствующие публикация и комментарии появились на странице звезды в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Игрушка представлена в платье синего цвета, в котором манекенщица приняла участие в модном показе люксового бренда Versace в 1994 году. При этом Шиффер поделилась снимками, где она запечатлена в таком же наряде с куклой.

Однако подписчики подвергли критике новую Barbie, отметив, что она совершенно не похожа на прототип. «Что случилось с ее лицом?», «Мне кажется, что кукла похожа на Клаудию. Что-то явно не так», «Сегодня много раз видела эту куклу в ленте, но даже не подумала, что это Клаудия Шиффер», «Настоящий человек намного красивее куклы!», «Люблю Клаудию, но кукла уродлива», — возмущались они.

В апреле Клаудия Шиффер примерила культовый наряд 30-летней давности и поделилась кадром с фанатами. Знаменитость опубликовала фотографию, на которой она позирует в розовом свитере и синих джинсах-скинни французского бренда Chanel. Известно, что данные брюки из денима манекенщица представляла публике на показе модного дома в 1993 году.