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09:41, 1 декабря 2023Мир

Стало известно о договоренности Израиля и ХАМАС продлить перемирие на день

WSJ: Израиль и ХАМАС договорились продлить перемирие на один день

Фото: Israel Defense Forces / Handout / Reuters

Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС договорились продлить временное перемирие на один день. Об этом стало известно The Wall Street Journal (WSJ) от египетских чиновников.

При этом через несколько часов после данного сообщения появилась информация, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о возобновлении боевых действий в секторе Газа, обвинив ХАМАС в нарушении оперативной паузы.

По данным израильских военных, палестинское движение открыло огонь в сторону израильской территории и не выполнило свои обязательства по освобождению заложников.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Израиля готовятся ликвидировать лидеров палестинской радикальной группировки ХАМАС по всему миру. Стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ выслеживать лидеров ХАМАС, живущих в Ливане, Турции и Катаре.

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      Варвара Кошечкина
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