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00:41, 1 декабря 2023Мир

Стало известно о позиции ХАМАС по продлению перемирия с Израилем

AFP: ХАМАС готово продлить соглашение с Израилем о гуманитарном перемирии в Газе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Палестинское движение ХАМАС готово продлить гуманитарное перемирие в секторе Газа, сообщает AFP со ссылкой на источник.

Собеседник агентства рассказал, что сейчас посредники пытаются добиться дополнительного дня перемирия между Израилем и ХАМАС. По его словам, они также предпринимают шаги для продления соглашения между конфликтующими сторонами еще на несколько дней.

Ранее США выступили против постоянного прекращения огня в секторе Газа. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби подчеркнул, что Вашингтон поддерживает идею гуманитарных пауз.

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      Марина Совина
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