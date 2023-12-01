Стало известно о позиции ХАМАС по продлению перемирия с Израилем
AFP: ХАМАС готово продлить соглашение с Израилем о гуманитарном перемирии в ГазеСюжетВойна Израиля с ХАМАС
Палестинское движение ХАМАС готово продлить гуманитарное перемирие в секторе Газа, сообщает AFP со ссылкой на источник.
Собеседник агентства рассказал, что сейчас посредники пытаются добиться дополнительного дня перемирия между Израилем и ХАМАС. По его словам, они также предпринимают шаги для продления соглашения между конфликтующими сторонами еще на несколько дней.
Ранее США выступили против постоянного прекращения огня в секторе Газа. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби подчеркнул, что Вашингтон поддерживает идею гуманитарных пауз.