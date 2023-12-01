Стало известно о позиции ХАМАС по продлению перемирия с Израилем

AFP: ХАМАС готово продлить соглашение с Израилем о гуманитарном перемирии в Газе

Палестинское движение ХАМАС готово продлить гуманитарное перемирие в секторе Газа, сообщает AFP со ссылкой на источник.

Собеседник агентства рассказал, что сейчас посредники пытаются добиться дополнительного дня перемирия между Израилем и ХАМАС. По его словам, они также предпринимают шаги для продления соглашения между конфликтующими сторонами еще на несколько дней.

Ранее США выступили против постоянного прекращения огня в секторе Газа. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби подчеркнул, что Вашингтон поддерживает идею гуманитарных пауз.