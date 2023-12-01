Стало известно о сроке проведения Израилем операции против ХАМАС

FT: Израиль планирует, что операция против ХАМАС займет больше года

Израиль планирует, что операция против исламистской группировки ХАМАС займет больше года, при этом самая интенсивная часть боевых действий придется на начало 2024 года. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Израиль планирует, что кампания против ХАМАС продлится год или более, а наиболее интенсивная фаза наземного наступления придется на начало 2024 года», — отмечает издание.

Также в материале отмечается, что Израиль уже несколько недель ведет переговоры с США о проведении операции в южной части сектора Газа. На данный момент Вашингтон не дал своего окончательного согласия на перенос боевых действий. По мнению израильского командования, войска Армии обороны Израиля неизбежно войдут в южную часть региона.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Турк заявил, что возобновление боевых действий в Газе катастрофично. По его словам, государства, имеющие влияние на стороны конфликта, должны немедленно удвоить усилия по обеспечению прекращения огня. Это необходимо сделать как по гуманитарным соображениям, так и для обеспечения прав человека.