В ООН раскритиковали возобновление боевых действий в Газе

Глава ООН по правам человека: возобновление боевых действий в Газе катастрофично

Возобновление боевых действий в Газе катастрофично. С критикой подобного сценария выступил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Турк, передает Reuters.

«Возобновление боевых действий в [секторе] Газа является катастрофой», — заявил глава организации по правам человека.

По его словам, стороны и государства, имеющие влияние на стороны конфликта, должны немедленно удвоить усилия по обеспечению прекращения огня. Это необходимо сделать как по гуманитарным соображениям, так и для обеспечения прав человека.

Ранее в ООН назвали число выселенных Израилем жителей сектора Газа. Число перемещенных лиц в секторе Газа выросло до 1,8 миллиона человек и составило 80 процентов населения анклава.