Ценам на нефть предрекли скачок после решения ОПЕК+

Аналитик Чернов: цены на нефть Brent могут вырасти до $90 за баррель

Биржевые цены на эталонную североморскую марку нефти Brent в ближайшие несколько месяцев могут вырасти после решения стран-участниц ОПЕК+ сократить объемы добычи сырья в начале 2024 года. Об этом заявил аналитик компании Freedom Finance Global Владимир Чернов. Его слова приводит «Финам».

Как уточнил эксперт, дополнительно сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки в начале следующего года может существенно изменить баланс спроса и предложения нефти. Это обстоятельство, в свою очередь, может стать стимулом для повышения сырьевых цен. «Предполагаем, что в ближайшие месяцы Brent будет котироваться в пределах 88-90 долларов за баррель», — заключил Чернов.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщало о решении участников ОПЕК+ суммарно сократить объемы добычи нефти почти на 2 миллиона баррелей в сутки в начале 2024 года. При этом крупнейшие производители сырья — Россия и Саудовская Аравия — должны будут снизить добычу на 500 тысяч и 1 миллион баррелей в день соответственно. Отмечалось, что прочие участники альянса также сократят добычу на 1 миллион баррелей в день.

Утвержденная квота вызвало недовольство со стороны Анголы. Председатель делегации африканской страны в ОПЕК+ Педру Эставао заявил, что его государство будет добывать в январе не 1,1 миллиона, как того потребовали в альянсе, а 1,18 миллиона баррелей в сутки. На этом фоне агентство Bloomberg указало на риски опасного раскола внутри сырьевого картеля.