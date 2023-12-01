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19:36, 1 декабря 2023Путешествия

Туристка плюс-сайз побывала в Азии и рассказала о трогавших ее живот местных

Фото: Unsplash

Туристка плюс-сайз побывала в странах Юго-Восточной Азии и рассказала о негативном отношении местных жителей к людям с лишним весом. Своими впечатлениями она поделилась в TikTok, на что обратило внимание издание The Mirror.

По словам Лекси Малан (Lexi Malan), путешественникам крупных размеров приходится тяжело во время поездок. Помимо таких минусов, как узкие кресла в салонах самолетов, девушка обратила внимание на реакцию людей на нее. Так, в некоторых азиатских странах жители трогали ее за живот.

«Если вы поедете в Азию, люди будут прямо говорить, что вы толстый. Не туристы, но местные жители точно будут это делать», — рассказала Малан. Туристка добавила, что в путешествии ей часто советуют похудеть, а маленькие дети интересуются, не беременна ли она.

Ранее пассажирка плюс-сайз обвинила авиакомпанию Ryanair в «жирофобии» из-за слишком тугих ремней безопасности. 33-летняя шотландка рассказала о полете, во время которого она чувствовала себя прикованной к креслу из-за короткого ремня безопасности, врезавшегося ей в живот.

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      Зарина Дзагоева
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