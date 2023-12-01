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22:55, 1 декабря 2023Бывший СССР

Украинские дальнобойщики остановили голодовку на границе с Польшей

Заблокированные на границе с Польшей украинские водители остановили голодовку
СюжетПротесты на Украине

Фото: pixabay.com

Украинские водители-дальнобойщики, объявившие несколько часов назад голодовку на одном из КПП на границе с Польшей, менее чем через три часа заявили о ее остановке. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

Украинские водители на заблокированном пункте пропуска Краковец — Корчева после переговоров с польскими забастовщиками договорились, что польская сторона будет пропускать семь грузовиков в час, а гуманитарные и военные грузы будут двигаться вне очереди. Издание сообщило об этом через 2,5 часа после оригинальной публикации.

Причиной протестов стал приказ Еврокомиссии, отменяющий для украинских перевозчиков необходимость получения разрешений на въезд в Евросоюз. Теперь дальнобойщики из восточноевропейских стран требуют ввести коммерческие ограничения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Первые акции прошли в Польше в начале ноября 2023 года.

Впоследствии к протестам присоединились перевозчики из Словакии, в качестве предупреждения на час заблокировавшие въезд для автомобилей с Украины. Они заявляли, что если Брюссель не разрешит ситуацию, то граница будет перекрыта полностью.

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      Марина Совина
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