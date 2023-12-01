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14:24, 1 декабря 2023Культура

Умер основатель панк-группы The Pogues Шейн Макгоуэн

На 66-м году жизни скончался основатель панк-группы The Pogues Шейн Макгоуэн

Фото: Reuters

На 66-м году жизни скончался ирландский музыкант и основатель панк-группы The Pogues Шейн Макгоуэн. Об этом сообщает газета The Guardian.

Согласно заявлению семьи исполнителя, он умер ночью 30 ноября. Отмечается, что Макгоуэн страдал от продолжительных проблем со здоровьем. «С глубокой скорбью и тяжелым сердцем мы сообщаем о смерти Шейна Макгоуэна. Он мирно скончался в три часа ночи в окружении семьи. У него остались жена Виктория, сестра Шивон, отец Морис, семья и большой круг друзей», — говорится в заявлении представителей The Pogues.

По данным газеты, в декабре 2022 года музыкант был госпитализирован с вирусным энцефалитом, в результате чего несколько месяцев в 2023 году провел в реанимации.

Англо-ирландская панк-группа The Pogues была образована в 1982 году в Лондоне, Великобритания. Коллектив приобрел известность во второй половине 1980-х годов. В декабре 2015 года Макгоуэн сообщил о прекращении существования The Pogues.

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