В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс.Расписание»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 35 рейсов

В трех московских аэропортах в пятницу, 1 декабря, произошла отмена и задержка 35 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Как стало известно, в Домодедово задержали вылеты 11 воздушных судов, 6 — отменили. Во Внуково перенесли 7 авиарейсов, 6 — отменили. В Шереметьево задержали 7 рейсов, 2 — отменили.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не раскрывается.

Ранее в ноябре сообщалось, что самолет авиакомпании Qanot Sharq, летевший из России в Узбекистан, резко сменил курс и сел в другой стране. Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, следовавшим из Санкт-Петербурга в Самарканд. Из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров командир воздушного судна решил экстренно приземлиться в аэропорту казахстанского города Актобе.