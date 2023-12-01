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03:27, 1 декабря 2023Мир

В Чехии оценили идею о защитном куполе НАТО над Украиной

Политолог Баар: купол НАТО над Украиной не поможет из-за превосходства России

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Решение НАТО о создании защитного купола над Украиной несвоевременно. Такую оценку дал политолог Владимир Баар в интервью чешскому порталу iROZHLAS.

По его мнению, данное решение нужно было принять еще давно, а не обсуждать этот вопрос только сейчас. Он также отметил, что «щит» Североатлантического альянса не поможет защитить Украину. «Государственные деятели демократических западных стран не должны думать, что Россию можно легко победить», — подчеркнул он. Баар отметил, у России есть крайне развитая воздушная оборона, которая сбивает подавляющее большинство украинских дронов, в то время как «Украине этого не удается на сто процентов».

Ранее заместитель главы Министерства энергетики США Дэвид Турк заявил, что Запад должен удвоить усилия по поддержке энергетического сектора Украины зимой. Он отметил, что Украина сталкивается с «очень сложными погодными условиями» и Россия может воспользоваться складывающейся ситуацией. В качестве примера Турк сослался на удары по украинской инфраструктуре.

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      Марина Совина
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