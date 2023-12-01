В Дагестане учителя вывезли голым в центр села за роман с замужней женщиной

В Дагестане учителя вывезли голым в центр села за роман с замужней женщиной

В Дагестане учителя информатики вывезли голым в центр села в Хасавюртовском районе за роман с замужней женщиной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По его данным, уроженец Дагестана застукал преподавателя со своей женой, когда вернулся с заработков из Сибири. Он решил отомстить за это любовнику супруги.

Вместе с братом дагестанец подкараулил 33-летнего педагога на окраине села и затащил в машину. Они направились в центр населенного пункта, где сняли с мужчины всю одежду и отправили голым гулять по улицам. Россиянин написал заявление в полицию. На двух похитителей возбудили уголовное дело, их задержали.

Ранее в Дагестане глава населенного пункта Терекли-Мектеб Вазир Аблезов выпил и подрался с полицейским. Чиновник и полицейский во время драки упали, из-за чего правоохранитель ударился головой. Его осмотрели медики и госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело.