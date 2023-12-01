Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:19, 1 декабря 2023Россия

В Дагестане учителя вывезли голым в центр села за роман с замужней женщиной

В Дагестане учителя вывезли голым в центр села за роман с замужней женщиной

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Дагестане учителя информатики вывезли голым в центр села в Хасавюртовском районе за роман с замужней женщиной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По его данным, уроженец Дагестана застукал преподавателя со своей женой, когда вернулся с заработков из Сибири. Он решил отомстить за это любовнику супруги.

Вместе с братом дагестанец подкараулил 33-летнего педагога на окраине села и затащил в машину. Они направились в центр населенного пункта, где сняли с мужчины всю одежду и отправили голым гулять по улицам. Россиянин написал заявление в полицию. На двух похитителей возбудили уголовное дело, их задержали.

Ранее в Дагестане глава населенного пункта Терекли-Мектеб Вазир Аблезов выпил и подрался с полицейским. Чиновник и полицейский во время драки упали, из-за чего правоохранитель ударился головой. Его осмотрели медики и госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Байден похвастался кодом, способным «взорвать мир». Почему в США его шутку не оценили?

      Суд оштрафовал бывшего депутата Яшина за нарушение закона об иноагентах

      Россиянам разъяснили правила получения бесплатных виз на Шри-Ланке

      Полиция задержала подозреваемых в похищении второклассницы в Калужской области

      Голикова назвала последние данные об ожидаемой продолжительности жизни в России

      Елена Летучая показала фото в нижнем белье

      В Дагестане учителя вывезли голым в центр села за роман с замужней женщиной

      В России заявили об экономической аномалии шаурмы

      В России четвероклассник надышался газом из баллончика и попал в реанимацию

      Капризова раскритиковали за удар соперника в матче НХЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости