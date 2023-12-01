В Екатеринбурге закрылось немецкое генконсульство

Генеральное консульство Германии в Екатеринбурге закрылось

В Екатеринбурге закрылось генконсульство Германии. Об этом сообщается в объявлении на сайте немецкой дипмиссии.

«Генеральное консульство в Екатеринбурге закрыто. Обращайтесь, пожалуйста, в Посольство Германии в Москве», — говорится на главной странице сайта.

Ранее генконсульство Германии с пятницы, 1 декабря, прекратило работу в Новосибирске.

До этого стало известно, что Германия с 30 ноября закрыла генконсульство в Калининграде. Россиян призвали по консульским и паспортным вопросам обращаться в генконсульство в Санкт-Петербурге, а по визовым — в немецкое посольство в Москве.