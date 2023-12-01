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10:55, 1 декабря 2023Мир

В Екатеринбурге закрылось немецкое генконсульство

Генеральное консульство Германии в Екатеринбурге закрылось

Фото: Samuel Hagger / Unsplash

В Екатеринбурге закрылось генконсульство Германии. Об этом сообщается в объявлении на сайте немецкой дипмиссии.

«Генеральное консульство в Екатеринбурге закрыто. Обращайтесь, пожалуйста, в Посольство Германии в Москве», — говорится на главной странице сайта.

Ранее генконсульство Германии с пятницы, 1 декабря, прекратило работу в Новосибирске.

До этого стало известно, что Германия с 30 ноября закрыла генконсульство в Калининграде. Россиян призвали по консульским и паспортным вопросам обращаться в генконсульство в Санкт-Петербурге, а по визовым — в немецкое посольство в Москве.

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      Глеб Бажуткин
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