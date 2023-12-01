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12:08, 1 декабря 2023Россия

В Госдуме предложили сделать бесплатным проезд для детей до 14 лет

В Госдуме предложили сделать бесплатным проезд в транспорте для детей до 14 лет

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Депутаты фракции ЛДПР подготовили законопроект, который предусматривает введение единого проездного для детей 7-14 лет, пользующихся городским и пригородным общественным транспортом. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Это позволит не только экономить семейный бюджет, но и сделает ежедневные маршруты наших детей безопасными», — прокомментировал инициативу замруководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе Сергей Леонов.

Уточняется, что соответствующее обращение направлено председателю правительства России Михаилу Мишустину.

В сентябре ЛДПР направила на рассмотрение правительства России законопроект, предусматривающий бесплатный проезд на общественном транспорте для студентов. Согласно инициативе, право на льготу предлагается установить для студентов техникумов, колледжей и вузов, которые обучаются по основным программам среднего профессионального и высшего образования в очной форме.

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      Игорь Дмитров
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