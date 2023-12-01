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15:25, 1 декабря 2023Россия

В Москве выпавшее с 21-го этажа окно рухнуло на коляску с ребенком

В Москве окно упало на коляску с ребенком, девочка находит в реанимации

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве ребенок попал в реанимацию после того, как на коляску упало сорвавшееся с 21-го этажа окно. Подробности происшествия на западе столицы приводит «Московский комсомолец».

ЧП произошло в тот момент, когда вышедшая на прогулку мать усаживала годовалую дочь в коляску. Стекло упало на ребро, а не плашмя, это спасло ребенка, указано в публикации. По информации издания, мать девочки также пострадала. Однако данных о характере полученных ею травм в статье не приводится.

При обследовании балкона, с которого сорвалось окно, выяснилось, что в момент выпадения створки в квартире находилась десятилетняя девочка. Мать посадила ее делать уроки, а сама ушла в магазин. В качестве основной версии случившегося силовики рассматривают несчастный случай.

Ранее в Москве на голову горожанке свалился кусок балкона. У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб и возможное сотрясение мозга.

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      Алан Босиков
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