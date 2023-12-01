В Петербурге девочка-подросток потеряла сознание и посинела на уроке танцев

В Санкт-Петербурге 13-летняя девочка потеряла сознание и посинела на уроке

В Санкт-Петербурге 13-летняя девочка присела, потеряла сознание и посинела на уроке танцев. Об этом сообщает портал 78.RU.

По данным издания, после того, как подросток почувствовала себя плохо, она успела предупредить педагога, и та вызвала скорую. Врачи пытались реанимировать россиянку, но спасти ее не смогли.

О том, были ли у подростка хронические или врожденные заболевания, не сообщается. 78.RU подчеркивает, что семья россиянки считается благополучной.

Ранее сообщалось, что «Ученик года» и номинант на премию президента России выпал из окна общежития в Москве.