В России назвали способы удержать сотрудников от увольнения

«Ъ»: главным способом удержания кадров в промышленности стало увеличение зарплат

Главным способом удержания кадров для компаний промышленного сектора в 2023 году стало увеличение зарплат. Об этом со ссылкой на исследование, опубликованное Институтом экономической политики Е. Гайдара (ИЭП), сообщает «Коммерсантъ».

О повышении зарплат заявили 79 процентов опрошенных, еще 75 процентов прибегли к переобучению уже занятых кадров. Последнее потребовалось на фоне роста выплат в прочих секторах экономики страны, среди которых, к примеру, обеспечение военной безопасности. О выстраивании более плотного сотрудничества с колледжами и техникумами сообщил 71 процент опрошенных.

Сильнее всего повышать зарплаты намеревались в текущем году компании из сектора легкой промышленности. Эта отрасль столкнулась с наибольшей нехваткой рабочих рук одновременно с уходом с рынка западных компаний-конкурентов.

Ранее стало известно о резком увеличении зарплат в сфере автобизнеса. За год размер таких выплат поднялся в среднем на 14 процентов, до 75,7 тысячи рублей, следует из результатов исследования «Зарплаты.ру». Значительнее всего выросли оклады у диагностов, вторую строчку заняли мотористы и автомеханики легковых автомобилей, третью — жестянщики-маляры. Эксперты связали это с высокой нехваткой кадров.