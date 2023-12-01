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17:39, 1 декабря 2023Экономика

В России выступили против упрощения поставок яиц в страну

В Росптицесоюзе не поддержали ограничение экспорта и упрощение импорта яиц

Фото: Erol Ahmed / Unsplash

Российские птицеводы не одобряют перспективы упрощения импорта куриных яиц в страну. Об этом заявила замгендиректора Росптицесоюза Елена Степанова, слова которой приводит «Интерфакс».

«Если ставить вопрос о дополнительном импорте из третьих стран, то мы, конечно, категорически против этого, нам нужно развивать собственное производство и не разбалансировать рынок, который у нас сложился годами», — заявила специалист, отметив, что поставки из-за рубежа давно осуществляет Белоруссия.

Возможный запрет на вывоз продукта из страны Степанова также не поддержала, отметив, что может пострадать, например, экспорт яиц в Монголию.

Ранее в пресс-службе Минсельхоза сообщали, что в России планируется рассмотреть вопрос об обнулении импортных пошлин на куриные яйца сроком на полгода, писал ТАСС. Также ведомство предлагало ввести на полгода запрет на экспорт яиц.

Как узнали СМИ, на фоне роста цен, составившего в среднем по стране 23,9 процента, Федеральная антимонопольная служба предложила российским ретейлерам добровольно ограничить наценки на куриные яйца до пяти процентов. Степанова, комментирую ситуацию на рынке, отметила, что подорожание яиц в последние месяцы во многом обусловлено высоким потребительским спросом.

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      Дмитрий Воронин
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