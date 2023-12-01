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07:20, 1 декабря 2023Россия

В российской школе отменили уроки из-за бродящего тигра

В сельской школе Приморского края из-за бродячего тигра отменили занятия
Архивное

Архивное. Фото: Kiran Anklekar / Unsplash

В школе села Серафимовка в Приморье отменили уроки из-за тигра, который разгуливает рядом. Об этом сообщили в минобразования российского региона, передает ТАСС.

«По сообщению Ольгинского отдела народного образования, в округе села Серафимовка действительно бродит тигр, предположительно, раненый. Глава Ольгинского муниципального округа рекомендовала жителям не покидать дома, а также объявила об отмене занятий в школе», — сообщили там.

В ведомстве подчеркнули, что ситуацию под контролем держит Охотнадзор Приморского края. При этом директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев заявил об отсутствии подтверждения информации о том, что хищник действительно гуляет вокруг села — там последний раз животное видели, по его словам, три недели назад, когда хищник напал на собаку.

Ранее в Приморском крае амурский тигр напал на сторожа пасеки. Чтобы защитить сторожа, хозяин пасеки выстрелил в сторону животного из ружья. Сейчас специалисты занимаются поиском хищника, они будут разбираться в причинах его поведения. Специалисты допускали, что до встречи со сторожом пасеки животное могло быть ранено, что и вызвало нападение.

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      Анастасия Шейкина
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