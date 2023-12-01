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07:40, 1 декабря 2023Интернет и СМИ

В США рассказали о «секретном оружии» Байдена для помощи Украине

Politico: Байден может использовать Трасс как «секретное оружие» для Украины
Лиз Трасс

Лиз Трасс. Фото: Hannah McKay / Reuters

Президент США Джо Байден может попытаться с помощью бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс убедить республиканцев выделить средства для помощи Украине. Таким предположением поделилось издание Politico.

По мнению газеты, британский политик является «секретным оружием» американского лидера. Авторы материала напомнили, что Трасс прилетела в Вашингтон на этой неделе, чтобы помочь уговорить скептически настроенных законодателей-республиканцев поддержать финансирование Киева.

Еще одна задача экс-премьера — перенаправить тему обсуждений в политических кругах «от изоляционизма к активной международной роли», говорится в статье. «Высокопоставленные дипломаты по обе стороны Атлантики надеются, что Трасс сможет помочь выйти из тупика», — пишет Politico.

Ранее конгрессмен Пол Госсар рассказал об усталости республиканцев от «бесконечных трат» США на поддержку Украины. Он отметил, что Конгресс не готов подписывать не глядя запрос Байдена на дополнительные расходы «на бесконечную и ненужную войну».

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      Марина Совина
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