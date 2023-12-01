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15:52, 1 декабря 2023Бывший СССР

В Верховной Раде предупредили украинцев о наступлении трудной зимы

Депутат Рады Климпуш-Цинцадзе: зима на Украине будет действительно трудной

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Наступление зимы обернется для Украины новыми трудностями из-за незащищенности инфраструктуры. Об этом украинцев предупредила депутат Верховной Рады Иванна Климпуш-Цинцадзе в интервью газете La Razón.

Она рассказала, что Украина находится в более слабом положении, чем год назад, и возможности Киева не позволяют обеспечить защиту городов, электростанций и мостов. «Я боюсь, что зима для нас (будет) действительно трудной», — заявила она.

Климпуш-Цинцадзе выразила надежду, что страна вступит в НАТО быстрее, чем в ЕС. При этом депутат подчеркнула, что Украина не собирается быть обузой, а хочет, «чтобы ею восхищались».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что наступление зимы ознаменовало новую фазу российско-украинского конфликта. Он уточнил, что холодное время года осложнит боевые действия после летнего контрнаступления, которое не принесло желаемых результатов.

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