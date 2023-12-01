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18:28, 1 декабря 2023Ценности

Валя Карнавал примерила полупрозрачные штаны и снялась в откровенных позах

Скриншот: @karnaa.valya

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) снялась в откровенных позах и показала фото фанатам. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На снимках 22-летняя исполнительница стоит у зеркала спиной к камере. Для фотосессии она надела полупрозрачный вязаный костюм синего оттенка. Комплект состоял из обнажающего верх спины топа с длинными рукавами и облегающих штанов, сквозь которые просвечивали ягодицы.

При этом инфлюэнсерша позировала, сделав прогиб в пояснице и отведя назад бедра и плечи.

Ранее в декабре российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) появилась в новом ролике в откровенном образе. 27-летняя исполнительница показала подтянутую фигуру в черном наряде, состоявшем из кожаных трусов и заправленной в них блузы с капюшоном.

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      Карина Черных
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