Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:43, 1 декабря 2023Ценности

Клава Кока показала фигуру в кожаных трусах

Кадр: @klavacoca

Российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) снялась в новом ролике в откровенном наряде. Публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя исполнительница показала подтянутую фигуру в черном наряде, состоящем из кожаных трусов и заправленной в них блузы с капюшоном. Ее наряд дополнял пояс на талии и длинный плащ. Помимо этого, звезда надела ботфорты на высоком каблуке.

Свой образ Кока подчеркнула массивными серьгами-кольцами и макияжем в нейтральных оттенках. Вдобавок ей сделали укладку, завив светлые волосы в кудри. «Так и живем», — подписала она кадр.

Ранее в ноябре Клава Кока снялась в купальнике. Знаменитость рассказала подписчикам, что прилетела на Мальдивы вместе с избранником.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Байден похвастался кодом, способным «взорвать мир». Почему в США его шутку не оценили?

      Суд оштрафовал бывшего депутата Яшина за нарушение закона об иноагентах

      Россиянам разъяснили правила получения бесплатных виз на Шри-Ланке

      Полиция задержала подозреваемых в похищении второклассницы в Калужской области

      Голикова назвала последние данные об ожидаемой продолжительности жизни в России

      Елена Летучая показала фото в нижнем белье

      В Дагестане учителя вывезли голым в центр села за роман с замужней женщиной

      В России заявили об экономической аномалии шаурмы

      В России четвероклассник надышался газом из баллончика и попал в реанимацию

      Капризова раскритиковали за удар соперника в матче НХЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости