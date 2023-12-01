Клава Кока показала фигуру в кожаных трусах

Российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) снялась в новом ролике в откровенном наряде. Публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя исполнительница показала подтянутую фигуру в черном наряде, состоящем из кожаных трусов и заправленной в них блузы с капюшоном. Ее наряд дополнял пояс на талии и длинный плащ. Помимо этого, звезда надела ботфорты на высоком каблуке.

Свой образ Кока подчеркнула массивными серьгами-кольцами и макияжем в нейтральных оттенках. Вдобавок ей сделали укладку, завив светлые волосы в кудри. «Так и живем», — подписала она кадр.

Ранее в ноябре Клава Кока снялась в купальнике. Знаменитость рассказала подписчикам, что прилетела на Мальдивы вместе с избранником.